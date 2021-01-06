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Греция и Израиль заключили крупнейшее соглашение в оборонной сфере
Источник материала: Хартия'97
Греция и Израиль заключили крупнейшее соглашение в оборонной сфере
Общая сумма соглашения - 1,68 млрд долларов.
Греция и Израиль заключили соглашение в оборонной сфере, предусматривающее строительство израильской компанией летной академии для греческих военных.
Об этом сообщает
Общая сумма соглашения - 1,68 млрд долларов, его называют самым крупным соглашением в оборонной сфере между двумя странами. Документ уже одобрил парламент Греции.
Соглашение обсуждалось уже в июне 2020 года во время встречи премьеров двух стран.
Соглашение предусматривает создание израильской оборонной компанией Elbit Systems летной академии для Военно-воздушных сил Греции.
Также предусматривается закупка десяти самолетов Aermacchi M-346 и обслуживание американских T-6, которые уже есть на вооружении, и, кроме того - предоставление учебных симуляторов, обучение и логистическая поддержка.
Министр обороны Израиля Бени Ганц отметил, что соглашение cвидетельствует о "замечательных отношениях" между странами.
"Это долгосрочное партнерство, которое будет служить интересам и Израиля, и Греции, создаст сотни рабочих мест в обеих странах и будет способствовать стабильности в Средиземноморском регионе", - отметил он.
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Общая сумма соглашения - 1,68 млрд долларов.
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