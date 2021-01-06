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Когда государству не до законов, судом будем мы!

06.01.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Когда государству не до законов, судом будем мы!

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  • 6.01.2021, 19:17
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Когда государству не до законов, судом будем мы!
ФОТО: AP

Манифест партизан Арганской.

Партизаны Арганской опубликовали свой манифест, передает телеграм-канал «Баста!».

Я, гражданин Республики Беларусь, обвиняю структуру МВД в преступлениях против народа.

Я, гражданка Республики Беларусь, обвиняю милицию в убийствах и истязаниях мирных граждан в тюрьмах.

Я, гражданин Республики Беларусь, признаю силовые подразделения МВД и внутренние войска преступной организацией.

Я, гражданин Республики Беларусь, признаю подразделения Алмаз, ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями.

Я, гражданин Республики Беларусь, обвиняю весь силовой блок страны в выполнении преступных приказов.

Я, гражданка Республики Беларусь, обвиняю вооруженные силы страны в трусости, и неспособности защищать своих граждан.

Я, гражданин Республики Беларусь, назначаю меру пресечения всем виновным через процедуру военного трибунала.

Мы, граждане Республики Беларусь, объявляем Лукашенко Александра Григорьевича военным преступником.

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