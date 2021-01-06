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Международные резервы Украины достигли восьмилетнего максимума
Источник материала: Хартия'97
Международные резервы Украины достигли восьмилетнего максимума
В декабре 2020 года резервы выросли почти на $3 млрд.
Впервые с сентября 2012 года международные резервы Украины достигли $29,1 млрд (в эквиваленте). Такой объем зафиксирован по итогам 2020 года, сообщает
В частности, в декабре 2020 года резервы выросли почти на $3 млрд.
Как отмечается в сообщении регулятора, увеличить международные резервы на $3,8 млрд в кризисный год НБУ удалось благодаря последовательной политике на валютном рынке.
"Несмотря на то, что в марте 2020 года чистая продажа валюты центральным банком составила $2,2 млрд, регулятор сглаживал колебания в сторону обесценивания гривни при введении карантинных мер – объемы чистой покупки валюты за год превысили $1 млрд.
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В декабре 2020 года резервы выросли почти на $3 млрд.
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