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Международные резервы Украины достигли восьмилетнего максимума

06.01.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Международные резервы Украины достигли восьмилетнего максимума

  • 6.01.2021, 19:10
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Международные резервы Украины достигли восьмилетнего максимума
фото: unn.com.ua

В декабре 2020 года резервы выросли почти на $3 млрд.

Впервые с сентября 2012 года международные резервы Украины достигли $29,1 млрд (в эквиваленте). Такой объем зафиксирован по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В частности, в декабре 2020 года резервы выросли почти на $3 млрд.

Как отмечается в сообщении регулятора, увеличить международные резервы на $3,8 млрд в кризисный год НБУ удалось благодаря последовательной политике на валютном рынке.

"Несмотря на то, что в марте 2020 года чистая продажа валюты центральным банком составила $2,2 млрд, регулятор сглаживал колебания в сторону обесценивания гривни при введении карантинных мер – объемы чистой покупки валюты за год превысили $1 млрд.

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Теги: Курсы валют
 
 
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В декабре 2020 года резервы выросли почти на $3 млрд.
 
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