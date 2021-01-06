Источник материала: Хартия'97

Международные резервы Украины достигли восьмилетнего максимума 6.01.2021, 19:10

1,003

фото: unn.com.ua

В декабре 2020 года резервы выросли почти на $3 млрд.

Впервые с сентября 2012 года международные резервы Украины достигли $29,1 млрд (в эквиваленте). Такой объем зафиксирован по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В частности, в декабре 2020 года резервы выросли почти на $3 млрд.

Как отмечается в сообщении регулятора, увеличить международные резервы на $3,8 млрд в кризисный год НБУ удалось благодаря последовательной политике на валютном рынке.

"Несмотря на то, что в марте 2020 года чистая продажа валюты центральным банком составила $2,2 млрд, регулятор сглаживал колебания в сторону обесценивания гривни при введении карантинных мер – объемы чистой покупки валюты за год превысили $1 млрд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .