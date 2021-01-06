Возбуждено уголовное дело в отношении активистки Полины Шарендо-Панасюк

В отношении брестской активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк возбуждено дело по ст. 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).





Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, о возбуждении уголовного дела стало известно родственникам Полины 5 января. По их словам, на следующий день Шарендо-Панасюк перевели из изолятора временного содержания Ленинского РОВД в СИЗО.

Активистку задержали 3 января в ходе санкционированного прокурором Бреста осмотра квартиры, где живет семья Шарендо: ее муж Андрей, также активист «Европейской Беларуси», и двое их малолетних детей.

«Заключать под стражу мать детей, которым 11 лет и 4 года, бессмысленно и бесчеловечно. Нет никакого разумного обоснования для применения такой меры пресечения», — заявил правозащитник.

Андрей Шарендо был задержан вечером 29 декабря у подъезда своего дома. 6 января суд признал его виновным по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий повторно в течение года) и назначил наказание в виде 15 суток административного ареста.