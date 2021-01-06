Союзное государство бдит: в Санкт-Петербурге арестован член стачкома ОАО «Беларуськалий»

Андрей Прилуцкий. Основанием стал экстрадиционный запрос режима Александра Лукашенко. Прилуцкому вменяется статья 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь – «насилие в отношении сотрудников милиции». В случае экстрадиции в Беларусь ему может грозить до 6 лет лишения свободы, пишет golosameriki.com В Санкт-Петербурге арестован член стачечного комитета ОАО «Беларуськалий». Основанием стал экстрадиционный запрос режима Александра Лукашенко. Прилуцкому вменяется статья 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь – «насилие в отношении сотрудников милиции». В случае экстрадиции в Беларусь ему может грозить до 6 лет лишения свободы,golosameriki.com









Андрей Прилуцкий





Вечером 9 августа Андрей Прилуцкий находился возле одного кафе, когда увидел, что группа людей в балаклавах и без каких-либо знаков различия избивает дубинками пожилого мужчину. Он подбежал к этой группе и заслонил собой неизвестного. Нападавшие бросились на него, повалили на землю и стали избивать. Завязалась потасовка, в результате которой Прилуцкий попал в СИЗО города Солигорск Минской области, где провел неделю. Затем его приговорили к 15 суткам административного ареста и выпустили через 7 дней. В местном СИЗО он стал свидетелем жестокого обращения белорусских силовиков с задержанными. Причем, по свидетельству Прилуцкого, перед освобождением его препроводили в кабинет к одному из милицейских чинов, который произнес «нечто вроде извинений».





До этого инцидента Андрей Прилуцкий, электрослесарь участка подъема 1-го рудоуправления «Беларуськалия», был аполитичным человеком. Однако, после выхода из СИЗО он уже по-другому стал оценивать происходящее в стране. Прилуцкий присоединился к стачечному комитету своего предприятия, стал оппозиционным активистом. В ноябре 2020 года им вновь заинтересовалась белорусская милиция с целью привлечения к уголовной ответственности, причем, задерживавшие его в августе милиционеры изменили показания, заявив, что он был участником митинга, который на самом деле начался через 2 часа после его задержания. После нескольких допросов Прилуцкий приехал в Россию в надежде найти здесь работу и впоследствии получить политическое убежище. Он курсировал между Санкт-Петербургом и Калининградом, собирался слетать в Москву, но 29 декабря был задержан в аэропорту «Пулково». В настоящее время Андрей Прилуцкий находится в петербургском следственном изоляторе № 1, где пробудет до 6 февраля.

«Параллельно будет идти экстрадиционная проверка и рассмотрение прошения о политическом убежище»

Адвокат Андрей Федорков, представляющий интересы Андрея Прилуцкого, в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» рассказал, что его подзащитный узнал о том, что ему заочно изменена мера пресечения на заключение под стражу и что он находится в международном розыске, от сотрудников петербургской полиции.





«Есть Минская конвенция, которая регламентирует порядок взаимной помощи в уголовных делах между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. И в соответствии с этой конвенцией власти Беларуси выслали документы на выдачу Андрея Прилуцкого для привлечения его к уголовной ответственности на территории Республики Беларусь. И в рамках этой процедуры петербургская прокуратура на транспорте вышла на Московский районный суд с ходатайством о заключении его под стражу», - пояснил адвокат.





После ареста Андрей Прилуцкий сделал заявление, что он опасается за свою жизнь и здоровье на территории Беларуси и что его уголовное преследование обусловлено политическими мотивами и связано с его общественной деятельностью. И добавил, что будет просить политического убежища в России и возражает против его выдачи в Беларусь. Официально просьба о предоставлении убежища будет подана после окончания в России новогодне-рождественских каникул. «То есть, параллельно будут идти два процесса: экстрадиционная проверка, которую проводит Генеральная прокуратура России, а Федеральная миграционная службы будет рассматривать прошение о предоставлении Андрею Прилуцкому убежища на территории России. И в данном случае это – единственная возможность избежать его выдачи в Беларусь», – комментирует сложившуюся ситуацию Андрей Федорков.





И продолжает: «Исходя из имеющихся документов и из видеоматериалов задержания Андрея Викторовича Прилуцкого в Солигорске, подтверждаются его слова о том, что 9 августа он не участвовал ни в каком митинге, за что его изначально привлекли к административной ответственности. Во-вторых, действительно, насилие против мирных граждан в тот день применяли люди без опознавательных знаков. И в таких условиях говорить о том, что человек “применил насилие к сотруднику правоохранительных органов” не представляется возможным. Поскольку сотрудник должен иметь соответствующие знаки отличия, должен представиться, что задержанный понимал, с кем имеет дело. В данном случае людей из толпы выхватывали и избивали непонятно кто».

«У нас такой же “батька” сидит в Кремле уже больше 20 лет»

Дать оценку произошедшего с белорусским оппозиционером корреспондент Русской службы «Голоса Америки» попросила председателя «Фонда Бориса Немцова за свободу» Владимира Кара-Мурзу-младшего.





«Весь мир в минувшем году видел, что происходило в Беларуси, когда совершенно очевидно были украдены президентские выборы, - начал российский оппозиционер. – Александр Лукашенко, которого, наверно, уже вся страна называет “Саша – 3%”, просто взял и “нарисовал” себе 80%. И на улицы белорусских городов стала выходить уже не просто оппозиция, как бывало раньше, но люди, которые раньше никогда не интересовались политикой. Причем, не только в Минске, но также в Гродно, в Бресте , в Витебске , в Гомеле и во многих других городах. Был стереотип, что белорусы – самые мирные и спокойные граждане в Европе, но оказалось, что даже их можно “достать” за 26 лет диктатуры».





То, что Лукашенко часто называют «последним диктатором Европы», по мнению Кара-Мурзы – большая ошибка:

«На самом деле, Лукашенко – предпоследний диктатор Европы, а последним является Владимир Путин.

Ирония ситуации состоит в том, что они друг друга очень не любят, но их режимы очень взаимозависимы. И две последние диктатуры Европы держатся друг за друга и всячески поддерживают одна другую», –поясняет собеседник «Голоса Америки».





Поэтому, по мнению председателя «Фонда Бориса Немцова за свободу», нет ничего удивительного в том, как российские власти ведут себя по отношению к белорусским активистам, которые просят политического убежища. «Совсем недавно Украина приняла решение о том, что белорусским гражданам будет разрешено находиться в стране не 180 дней, как раньше, а 365 дней.

Балтийские страны активно помогают белорусским активистам, которые обращаются за политическим убежищем.

Насколько я знаю, Андрей Прилуцкий как раз и приехал в Россию, чтобы попросить здесь политического убежища. И мы видим: насколько контрастирует позиция Кремля и всей остальной Европы к диктатуре Лукашенко, такой же контраст проявляется и в отношении людей, которые обращаются за защитой и поддержкой. Позиция путинского режима в поддержку Лукашенко абсолютно позорна для нашей страны, но удивляться здесь, к сожалению, нечему: у нас такой же “батька” сидит в Кремле уже больше 20 лет. И проводит точно такую же политику, какую мы видим в Беларуси, что касается и выборов, и отношения к политическим заключенным. Кстати,

по спискам “Мемориала”, в России их больше 300 человек, а эта цифра превышает позднесоветское время.

Во время Венской встречи Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе советское правительство признало наличие около 200 политических заключенных в СССР. Это, конечно, была заниженная цифра, но она и сейчас занижена», – убежден Владимир Кара-Мурза-младший.





И подытоживает: «Вообще, я – исторический оптимист. Если мы посмотрим на Европу 30-летней давности – а по историческим меркам, это было буквально вчера – то тогда половина европейских стран жила под диктаторскими режимами. А сейчас

в Европе остались только две диктатуры – Россия Путина и Беларусь Лукашенко.

Но, как мне кажется, в XXI веке даже две диктатуры в Европе – это слишком много. И я не сомневаюсь, что настанет такой день, когда в Европе не останется ни одной диктатуры».



