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Через неделю Anytime уйдет из Гомеля и Бреста

06.01.2021 19:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня вечером сервис Anityme сказал «спасибо» и «до свидания» Гомелю и Бресту. Прокатные машины в этих городах будут доступны до 14 января, потом — всё. Говорят, очень расстроены, но больше так продолжаться не может.

«Мы очень гордимся тем, что нам удалось поработать в ваших городах, — сказано в прощальном письме. — И мы ужасно расстроены, что это время подходит к концу... Очень грустно об этом говорить, но мы вынуждены завершить нашу работу в Гомеле и Бресте».

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Объяснение такое: работа сервиса напрямую зависит от спроса, но количество поездок в областных городах значительно ниже необходимого. 14 января станет последним днем, когда машины можно будет арендовать из Гомеля и Бреста.

По всем проездным от двух недель и более, которые куплены недавно, деньги за неиспользованные минуты вернут.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Сегодня вечером сервис Anityme сказал «спасибо» и «до свидания» Гомелю и Бресту. Прокатные машины в этих городах будут доступны до 14 января, потом — всё. Говорят, очень...
 
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