Через неделю Anytime уйдет из Гомеля и Бреста

Источник материала: Onliner

Сегодня вечером сервис Anityme сказал «спасибо» и «до свидания» Гомелю и Бресту. Прокатные машины в этих городах будут доступны до 14 января, потом — всё. Говорят, очень расстроены, но больше так продолжаться не может.

«Мы очень гордимся тем, что нам удалось поработать в ваших городах, — сказано в прощальном письме . — И мы ужасно расстроены, что это время подходит к концу... Очень грустно об этом говорить, но мы вынуждены завершить нашу работу в Гомеле и Бресте».

Объяснение такое: работа сервиса напрямую зависит от спроса, но количество поездок в областных городах значительно ниже необходимого. 14 января станет последним днем, когда машины можно будет арендовать из Гомеля и Бреста.

По всем проездным от двух недель и более, которые куплены недавно, деньги за неиспользованные минуты вернут.