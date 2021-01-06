Белорусы сами проходят техосмотр, а все потому, что пошлины нет – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Минчане ринулись проходить техосмотр, а также ставить и снимать автомобили с учета. С 1 января госпошлину за участие в дорожном движении отвязали от техосмотра, теперь транспортный налог нужно будет платить по оповещению из налоговой.

На столичных станциях диагностики длинные очереди из машин. Ажиотаж и раньше был в первые дни Нового года, но количество авто в первые дни 2021-го выросло в разы. У автовладельцев появилась хорошая возможность пройти техосмотр дешево (услуги диагностиков – 30 рублей, "наклейка" – 8,70 рублей).

"Стоимость техосмотра практически сопоставима штрафу за его отсутствие (29 рублей с 1 января), так что почему бы и не пройти. В связи с этим и ажиотаж", - отмечает начальник диагностической станции Юрий Космович.

Белтехосмотр приводит статистику: за прошлый год в стране выдано 726 055 разрешений на допуск к участию в дорожном движении (это почти на 37% меньше, чем было в 2019-м). И констатирует: за первые дни 2021-го выдано разрешений на 32,5% больше, чем за 4 января 2020-го.