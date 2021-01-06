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Время добрых дел: православные белорусы готовятся встретить Рождество Христово

06.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Православные белорусы накрывают столы и украшают дома к Рождеству. С особым трепетом праздник ждут в храмах и монастырях, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Для двухлетней Сони украшение торта – уже волшебство. Этот десерт к праздничному столу испек ее брат Тимур. Рецепт рождественский, есть даже секретный ингредиент. Чтобы выпечка получилась, вся семья должна быть в сборе: папа, мама и четверо детей.

«Очень любим этот светлый и хороший праздник. Детям историю рассказываем, мультики показываем, чтобы знали, откуда это все пошло. По возможности посещаем храм», – поделились в семье Комлач.

В Свято-Елисаветинском монастыре – предпраздничная суета. Запах ладана сменился хвойным. Храм украшают елями. Это традиция. Их зелень символизирует вечную жизнь. А из лапника делают убранство для отдельных икон. Эта ветвь – особенная, праздничная, посвящена Рождеству Христову. Когда начнется богослужение, ее помесят в центр храма, там же, перед алтарем, засияет Вифлеемская звезда.

«Мы стараемся к этому празднику подготовить и свои дома, исповедоваться. Исповедовать все свои грехи, которые накопили, чтобы прийти в этот праздник чистыми и светлыми», – рассказала прихожанка Свято-Елисаветинского монастыря Алла Сидорова.

Главный элемент – вертеп, прообраз пещеры, где родился Иисус. Соорудили и загон для животных. По библейскому тексту, они согревали младенца.

«У нас есть подворье монастырское, там много животных. В этом году здесь будет овечка, козлик, два ослика, чтобы детишек порадовать и встретить родившегося Спасителя», – сказала монахиня Свято-Елисаветинского монастыря Мария.

Звонница пока замерла. Для монахини Тамары мелодия Рождества неизменна: трезвон. Она ловко справляется даже с самым большим колоколом – благовестным.

Праздничные службы пройдут во всех храмах страны. Но в этом году пожилым прихожанам рекомендовали отказаться от посещения рождественских богослужений из-за пандемии. Остальных просят приходить в масках и по возможности соблюдать дистанцию.

«Можно сделать какое-то доброе дело. Необязательно приходить в храм, да, это очень важно. Но главное – сделать что-то доброе, светлое, от души», – отметила председатель Братства Иоанна Богослова при Свято-Духовом Кафедральном соборе Мария Шаплыко.

А после службы верующие отправятся домой – за праздничный стол. Заканчивается строгий сорокадневный пост. А еще считается, что Рождество – лучшее время для добрых дел.



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Праздничные службы пройдут во всех храмах страны. Но в этом году пожилым прихожанам рекомендовали отказаться от посещения рождественских богослужений.
 
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