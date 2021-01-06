Лукашенко подписал распоряжение о выделении в 2021 году более Br1,4 млн аппарату Уполномоченного по делам религий и национальностей

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение, согласно которому аппарату Уполномоченного по делам религий и национальностей будет выделено более 1,4 миллиона белорусских рублей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Финансовые средства выделит резервный фонд Президента. Эти средства пойдут на финансирование духовных учебных заведений – зарплату преподавателям и работникам, обеспечивающих образовательный процесс. С этих средств также будут выплачиваться стипендии студентам и учащимся.

Фото pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram