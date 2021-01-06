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Лукашенко подписал распоряжение о выделении в 2021 году более Br1,4 млн аппарату Уполномоченного по делам религий и национальностей

06.01.2021 20:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко подписал распоряжение о выделении в 2021 году более Br1,4 млн аппарату Уполномоченного по делам религий и национальностей

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение, согласно которому аппарату Уполномоченного по делам религий и национальностей будет выделено более 1,4 миллиона белорусских рублей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Финансовые средства выделит резервный фонд Президента. Эти средства пойдут на финансирование духовных учебных заведений – зарплату преподавателям и работникам, обеспечивающих образовательный процесс. С этих средств также будут выплачиваться стипендии студентам и учащимся.

 Фото pixabay

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение, согласно которому аппарату Уполномоченного по делам религий и национальностей будет выделено...
 
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