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Назначен новый директор Купаловского театра
Источник материала: ОНТ
Назначен директор Национального академического театра имени Янки Купалы – им стал Александр Шестаков. Об этом
До назначения он занимал должность замначальника управления культуры Мингорисполкома. По словам министра культуры Анатолия Маркевича, за время работы Александр Шестаков зарекомендовал себя как грамотный и квалифицированный руководитель, который не раз был награжден Мингорисполкомом, Мингорсоветом и Министерством культуры.
Предоставляя нового директора Купаловского театра, Анатолий Маркевич поблагодарил актеров и сотрудников театра, которые сохранили верность данному учреждению и национальному искусству.
Фото БЕЛТА
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Назначен директор Национального академического театра имени Янки Купалы – им стал Александр Шестаков. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу...
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