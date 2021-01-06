Назначен новый директор Купаловского театра

Источник материала: ОНТ

Назначен директор Национального академического театра имени Янки Купалы – им стал Александр Шестаков. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

До назначения он занимал должность замначальника управления культуры Мингорисполкома. По словам министра культуры Анатолия Маркевича, за время работы Александр Шестаков зарекомендовал себя как грамотный и квалифицированный руководитель, который не раз был награжден Мингорисполкомом, Мингорсоветом и Министерством культуры.

Предоставляя нового директора Купаловского театра, Анатолий Маркевич поблагодарил актеров и сотрудников театра, которые сохранили верность данному учреждению и национальному искусству.

Фото БЕЛТА

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