|
Дмитрий Бага продолжит карьеру в футбольном клубе «Лиепая»
Источник материала: ОНТ
Белорусский полузащитник Дмитрий Бага продолжит карьеру в футбольном клубе «Лиепая».
Команду из Латвии возглавляет белорус Дмитрий Молош. В прошлом сезоне «Лиепая» стала пятой в чемпионате и выиграла Кубок. Последним клубом Баги был БАТЭ. В составе борисовчан полузащитник провел 307 матчей: забил 31 гол и отдал 27 передач.
ФОТО: football.by
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский полузащитник Дмитрий Бага продолжит карьеру в футбольном клубе «Лиепая». Команду из Латвии возглавляет белорус Дмитрий Молош. В прошлом сезоне...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)