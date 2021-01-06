Источник материала: ОНТ

Белорусский полузащитник Дмитрий Бага продолжит карьеру в футбольном клубе «Лиепая».

Команду из Латвии возглавляет белорус Дмитрий Молош. В прошлом сезоне «Лиепая» стала пятой в чемпионате и выиграла Кубок. Последним клубом Баги был БАТЭ. В составе борисовчан полузащитник провел 307 матчей: забил 31 гол и отдал 27 передач.

ФОТО: football.by

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