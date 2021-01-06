В МВД рассказали, сколько человек было задержано 5 января

Источник материала: ОНТ

В белорусской столице 5 января правоохранителями были задержаны 25 человек за участие в несанкционированных мероприятиях. Об этом информируют в МВД.

Правоохранители, реагирующие на обращения граждан о происходящем во дворах, задерживали самых активных нарушителей правопорядка. Там также рассказали историю одного из задержаний.

В МВД отметили, что в ходе беспорядков во вторник, 5 января, в Минске были задержаны 25 человек, и напоминают, что нарушение общественного правопорядка нарушает спокойствие других граждан.

Фото: БЕЛТА (архив)

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