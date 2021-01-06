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В МВД рассказали, сколько человек было задержано 5 января
Источник материала: ОНТ
В белорусской столице 5 января правоохранителями были задержаны 25 человек за участие в несанкционированных мероприятиях. Об этом
Правоохранители, реагирующие на обращения граждан о происходящем во дворах, задерживали самых активных нарушителей правопорядка. Там также рассказали историю одного из задержаний.
В МВД отметили, что в ходе беспорядков во вторник, 5 января, в Минске были задержаны 25 человек, и напоминают, что нарушение общественного правопорядка нарушает спокойствие других граждан.
Фото: БЕЛТА (архив)
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В белорусской столице 5 января правоохранителями были задержаны 25 человек за участие в несанкционированных мероприятиях. Об этом информируют в МВД....
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