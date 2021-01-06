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«Цмокi-Мiнск» потерпел третье поражение на групповом этапе Лиги чемпионов

06.01.2021 20:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Цмокi-Мiнск» потерпел третье поражение на групповом этапе Лиги чемпионов

Баскетбольный клуб «Цмокi-Мiнск» потерпел третье поражение на групповом этапе Лиги чемпионов.

Во Франции белорусы уступили «Шоле». Соперник был лучше на каждом игровом отрезке, «Цмокам» не хватало травмированных центровых – Владимира Веремеенко и Клавса Чаварса. В итоге «Шоле» победил со счетом 89:71. 

Самый результативный в составе минчан – Роберт Лоури, он набрал 22 очка. «Цмокi» опустились на последнее место в группе, но еще сохраняют шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Для этого в последнем туре нужно обыгрывать АЕК. 

Матч с греками пройдет 20 января.

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Баскетбольный клуб «Цмокi-Мiнск» потерпел третье поражение на групповом этапе Лиги чемпионов. Во Франции белорусы уступили «Шоле». Соперник был лучше на каждом...
 
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