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«Цмокi-Мiнск» потерпел третье поражение на групповом этапе Лиги чемпионов
Источник материала: ОНТ
Баскетбольный клуб «Цмокi-Мiнск» потерпел третье поражение на групповом этапе Лиги чемпионов.
Во Франции белорусы уступили «Шоле». Соперник был лучше на каждом игровом отрезке, «Цмокам» не хватало травмированных центровых – Владимира Веремеенко и Клавса Чаварса. В итоге «Шоле» победил со счетом 89:71.
Самый результативный в составе минчан – Роберт Лоури, он набрал 22 очка. «Цмокi» опустились на последнее место в группе, но еще сохраняют шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Для этого в последнем туре нужно обыгрывать АЕК.
Матч с греками пройдет 20 января.
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Баскетбольный клуб «Цмокi-Мiнск» потерпел третье поражение на групповом этапе Лиги чемпионов. Во Франции белорусы уступили «Шоле». Соперник был лучше на каждом...
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