Фаршированные кальмары. Простой рецепт и секреты приготовления от телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Готовим вкусное, простое и полезное блюдо – фаршированные кальмары. Пошаговым рецептом с фото делится телеведущая Екатерина Тишкевич.

Вам понадобятся:

тушка кальмара – 2 шт.;

морковь – 1 шт.;

лук репчатый – 1/2 луковицы;

рис – 50–60 г;

сыр – небольшой кусочек.

Как готовить?

1. Тушки кальмаров тщательно почистить и помыть. Отварить в подсоленной воде в течение 3-4 минут.





2. Рис отварить до готовности.

3. Морковь нарезать соломкой, лук полукольцами.

4. В сковороду налить растительное масло, положить несколько слайсов чеснока. Через пару минут чеснок убрать, положить в сковороду морковь, затем лук. Обжарить овощи до золотистого цвета.





5. Смешать овощи и рис.





6. Нафаршировать тушки кальмаров начинкой. Посыпать тёртым сыром (по желанию).





7. Запекать кальмары в духовке в течение 10 минут.





Приятного аппетита!





Секреты приготовления:

чтобы мясо кальмара получилось вкусным, важно четко соблюдать время приготовления;

тушка кальмара очень эластичная, поэтому начинки нужно подготовить много.

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