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Фаршированные кальмары. Простой рецепт и секреты приготовления от телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Готовим вкусное, простое и полезное блюдо – фаршированные кальмары. Пошаговым рецептом с фото делится телеведущая Екатерина Тишкевич.
Вам понадобятся:
Как готовить?
1. Тушки кальмаров тщательно почистить и помыть. Отварить в подсоленной воде в течение 3-4 минут.
2. Рис отварить до готовности.
3. Морковь нарезать соломкой, лук полукольцами.
4. В сковороду налить растительное масло, положить несколько слайсов чеснока. Через пару минут чеснок убрать, положить в сковороду морковь, затем лук. Обжарить овощи до золотистого цвета.
5. Смешать овощи и рис.
6. Нафаршировать тушки кальмаров начинкой. Посыпать тёртым сыром (по желанию).
7. Запекать кальмары в духовке в течение 10 минут.
Приятного аппетита!
Секреты приготовления:
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Готовим вкусное, простое и полезное блюдо – фаршированные кальмары. Пошаговым рецептом с фото делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Вам понадобятся: тушка...
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