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Фаршированные кальмары. Простой рецепт и секреты приготовления от телеведущей Екатерины Тишкевич

06.01.2021 20:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фаршированные кальмары. Простой рецепт и секреты приготовления от телеведущей Екатерины Тишкевич

Готовим вкусное, простое и полезное блюдо – фаршированные кальмары. Пошаговым рецептом с фото делится телеведущая Екатерина Тишкевич.

Вам понадобятся:

  • тушка кальмара – 2 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • лук репчатый – 1/2 луковицы;
  • рис – 50–60 г;
  • сыр – небольшой кусочек.

Как готовить?

1. Тушки кальмаров тщательно почистить и помыть. Отварить в подсоленной воде в течение 3-4 минут.


2. Рис отварить до готовности.

3. Морковь нарезать соломкой, лук полукольцами. 

4. В сковороду налить растительное масло, положить несколько слайсов чеснока. Через пару минут чеснок убрать, положить в сковороду морковь, затем лук. Обжарить овощи до золотистого цвета.


5. Смешать овощи и рис.


6. Нафаршировать тушки кальмаров начинкой. Посыпать тёртым сыром (по желанию).


7. Запекать кальмары в духовке в течение 10 минут. 


Приятного аппетита!


Секреты приготовления:

  • чтобы мясо кальмара получилось вкусным, важно четко соблюдать время приготовления;
  • тушка кальмара очень эластичная, поэтому начинки нужно подготовить много.

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Готовим вкусное, простое и полезное блюдо – фаршированные кальмары. Пошаговым рецептом с фото делится телеведущая Екатерина Тишкевич. Вам понадобятся: тушка...
 
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