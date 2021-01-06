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Мокрый снег с дождем, гололедица: прогноз погоды на 7 января

06.01.2021 20:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мокрый снег с дождем, гололедица: прогноз погоды на 7 января

Тёплый и влажный воздух, поступающий с южных широт, обеспечивает нашу страну пасмурной, сырой и не по сезону тёплой погодой. Температура до 6 градусов выше средних многолетних значений. Иногда радует небольшой снег, но за окном туманно, а на дорогах скользко. И на Рождество погода существенно не изменится.

Завтра, 7 января, погоду будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над Украиной. Двигаясь с юго-запада на северо-восток, они продолжат поставлять теплые, влажные неустойчивые воздушные массы. В результате – пасмурно, осадки, туманы и гололедные явления.

В четверг – облачно с небольшими прояснениями. На большей части территории пройдет мокрый снег с дождем. Влажность до 100%. Местами туман, видимость до полукилометра, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Будьте осторожны! Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

Утром температура воздуха составит от -3°С по северо-востоку до +1°С тепла по юго-западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. К середине дня самым холодным по-прежнему будет северо-восточный регион, там столбики термометров не поднимутся. На остальной территории страны около 0°С. Чуть теплее в Бресте – +2°С. К вечеру преимущественно по всей стране -1°С…+1°С. Лишь в Витебске все те же -3°С.

В пятницу Беларусь окажется под влиянием циклона с центром над северо-востоком Украины. Он принесет повсеместно мокрый снег, по югу – с дождем, ночью сильный мокрый снег. Ветер переменных направлений умеренный, днем по юго-востоку порывистый. Температура воздуха ночью будет от -5°С по северо-западу до +2°С по юго-востоку, днем -4°С…+3°С. А в субботу начнет поступать более холодный воздух с севера, температура будет постепенно понижаться.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Тёплый и влажный воздух, поступающий с южных широт, обеспечивает нашу страну пасмурной, сырой и не по сезону тёплой погодой. Температура до 6 градусов выше средних...
 
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