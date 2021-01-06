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Прокуратура Минской области прокомментировала информацию о нехватке питания в приюте
Источник материала: ОНТ
Сотрудники прокуратуры Минской области закончили проверку подлинности информации, появившейся в интернете – автор статьи портала rebenok.by сообщал о возможной нехватке еды в приюте. Эти данные не подтвердились,
Интернет-ресурс rebenok.by разместил 2 января статью под названием «Дети недоедают? В приюте попросили привезти на Новый год крупы, макароны и стиральный порошок».
Сотрудники прокуратуры Минской области отреагировали на эту информацию оперативно и вместе с представителями Главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета проверили, правдива ли данная информация.
Фото: prokuratura.gov.by
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Сотрудники прокуратуры Минской области закончили проверку подлинности информации, появившейся в интернете – автор статьи портала rebenok.by сообщал о возможной...
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