|
Электроэнергия возвращается в обесточенные населенные пункты Витебской области
Источник материала: ОНТ
Да будет свет! В деревни Витебской области, пострадавшие от непогоды, вернулось электричество.
Основной удар мощных снегопадов пришелся на Верхнедвинский, Полоцкий, Поставский, Шарковщинский и Россонский районы. На помощь витебским энергетикам прибыли коллеги из Минской и Гродненской областей. Всего более тысячи специалистов были заняты на восстановлении. Работы не прекращались и ночью. В ближайшие дни, по прогнозам, ожидается снижение температуры. В выходные до -10°С.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Да будет свет! В деревни Витебской области, пострадавшие от непогоды, вернулось электричество. Основной удар мощных снегопадов пришелся на Верхнедвинский,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)