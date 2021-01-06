Электроэнергия возвращается в обесточенные населенные пункты Витебской области

Источник материала: ОНТ

Да будет свет! В деревни Витебской области, пострадавшие от непогоды, вернулось электричество.

Основной удар мощных снегопадов пришелся на Верхнедвинский, Полоцкий, Поставский, Шарковщинский и Россонский районы. На помощь витебским энергетикам прибыли коллеги из Минской и Гродненской областей. Всего более тысячи специалистов были заняты на восстановлении. Работы не прекращались и ночью. В ближайшие дни, по прогнозам, ожидается снижение температуры. В выходные до -10°С.

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