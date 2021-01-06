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Электроэнергия возвращается в обесточенные населенные пункты Витебской области

06.01.2021 20:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Электроэнергия возвращается в обесточенные населенные пункты Витебской области

Да будет свет! В деревни Витебской области, пострадавшие от непогоды, вернулось электричество.

Основной удар мощных снегопадов пришелся на Верхнедвинский, Полоцкий, Поставский, Шарковщинский и Россонский районы. На помощь витебским энергетикам прибыли коллеги из Минской и Гродненской областей. Всего более тысячи специалистов были заняты на восстановлении. Работы не прекращались и ночью. В ближайшие дни, по прогнозам, ожидается снижение температуры. В выходные до -10°С.  

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Да будет свет! В деревни Витебской области, пострадавшие от непогоды, вернулось электричество. Основной удар мощных снегопадов пришелся на Верхнедвинский,...
 
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