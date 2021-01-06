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«Пусть радость праздника наполняет сердца каждого из нас». Митрополит Вениамин поздравил с Рождеством Христовым

06.01.2021 20:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рождество – это еще и повод о многом в нашей жизни задуматься. Подвести итоги, наметить планы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пусть радость праздника наполняет сердца каждого из нас». Митрополит Вениамин поздравил с Рождеством Христовым

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Дорогие братья и сестры, так получилось, что во время беседы мы больше говорили о некоторых эпизодах прошедшего года, о которых невозможно говорить без размышлений, без некоторой печали, переживаний. Сейчас же хочется пожелать, чтобы мы глубже погрузились в смысл праздника Рождества Христова, пришествия на землю Спасителя.

Любовь Сына Божьего к нам свидетельствуется тем, что он оставил недра Отчи, облекся в человеческую плоть, стал таким же человеком, как и мы. И на земле он испытывал все то же, что испытывает каждый человек: и холод, и зной переносил, и жажду, и голод, и испытания от страданий по-человечески. Все это было у него. Но вместе с тем мы сейчас взираем на то, что Спаситель возлег в яслях – младенец, кроткий, смиренный, незлобивый. И тем самым наш взор приковывается к нему, и мы с благодарностью смотрим на это великое дело – спасение человеческого рода, которое начиналось с такой скромной картины, эпизода: младенец лежит в яслях в убогом вертепе. И Христос принес на землю нам радость. Этой радости исполнены были и небеса, и вся земля, вся вселенная торжествовала пришествию в мир Спасителя.

«Пусть радость праздника наполняет сердца каждого из нас». Митрополит Вениамин поздравил с Рождеством Христовым

И мы сейчас имеем возможность прикоснуться к этой радости спустя два тысячелетия. И пережить вот эту ночную радость, когда пришел Спаситель, и воспеть славу в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Будем прославлять Господа, будем нести к его яслям свои добрые дела, поступки, мысли, чувства, переживания, которыми также будем делиться и с ближними нашими, и дальними. И пусть радость праздника наполняет сердца каждого из нас. Пусть она пребывает и распространяется в семьях, в трудовых и иных коллективах, наполняет наше общество и всю нашу землю. И переживая эти святые праздничные дни Рождества Христова, желаю вам светло праздновать.

Христос рождается – славите, Христос с небесе – встречайте. Со святам!

Люди в материале: Митрополит Вениамин

 
 
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Новости Беларуси. Рождество – это еще и повод о многом в нашей жизни задуматься. Подвести итоги, наметить планы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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