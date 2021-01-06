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Алексей Вишневский из команды «МАЗ-СПОРТавто» занял 3 место на очередном этапе «Дакара-2021»

06.01.2021 20:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пилот Алексей Вишневский из белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» стал третьим на четвертом этапе ралли-марафона «Дакар-2021» в Саудовской Аравии, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

От победителя – пилота команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова –  белорус отстал на 14 секунд. Он преодолел трассу за 2 часа 58 мин. 48 сек. Вторым стал еще один россиянин из «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов. От победителя его отделили 10 сек.

В текстовой трансляции соревнований было сказано, что у еще одного пилота «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича возникли серьезные технические проблемы, на устранение которых понадобилось не менее 1-2 часа.
Так, в общей классификации «Дакара-2021» первым идет россиянин Дмитрий Сотников из «КАМАЗ-мастер», следом за ним чех Мартин Мацик из Big Shock Racing, третий — Антон Шибалов из «КАМАЗ-мастер». Первым из белорусов идет Алексей Вишневский из «МАЗ-СПОРТавто» — в рейтинге он расположился на 9-й позиции.
 
Теги: Минск
 
 
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Пилот Алексей Вишневский из белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» стал третьим на четвертом этапе ралли-марафона «Дакар-2021» в Саудовской...
 
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