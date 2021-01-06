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В Испании накрыли подпольную табачную фабрику - задержали белорусов

06.01.2021 20:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Андалусии ликвидирована нелегальная табачная фабрика, способная производить миллион сигарет в день.
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Фото: полиция Испании
 Всего задержаны 12 человек – помимо испанцев, также работавшие здесь украинцы и белорусы. Об этом сообщила полиция Испании.  

Совместное с таможней расследование началось, когда были выявлены поставки в данный регион табачного сырья, что дало основания предполагать наличие в каком-то из городов подпольного производства сигарет. Затем выяснилось, что инфраструктура фабрики распределена сразу между несколькими населенными пунктами – Марченой, Эсихой и Бормухосом (провинция Севилья), а также Лусеной (провинция Кордова).

Руководители группировки управляли операциями из роскошного коттеджа в Бормухосе – пригороде Севильи. Работники же довольствовались куда более скромными условиями. Они все время проводили только внутри цехов, для конспирации не выходя наружу. Другие люди доставляли им, кроме сырья, еду и питье, и они постоянно находились под контролем одного из руководителей.

На первичном этапе группировка использовала два цеха в Лусене – здесь работали трое украинцев, незаконно проживающих в Испании.
 

На финальном – цех в Марчене, где трудились трое белорусов и украинец. По описанию полиции, работники жили в тесноте в одном помещении без окон, без общения с внешним миром, поскольку их мобильные телефоны были отобраны сразу по прибытию в Испанию, пишет belmir.by

Всего в результате совместной с таможней операции, проведенной в конце 2020 года, задержаны 45 500 пачек сигарет, 4 200 кг резаного табака и 10 320 кг табачного листа, а также производственное оборудование. Обнаружены грузовик и микроавтобус, два автомобиля элитного класса, мобильные телефоны, документация и компьютерные средства, которые также будут изучены. Общая оценка задержанного превышает 1,5 млн евро.

Интересно, что в Лусене ранним утром 16 декабря во время начатых здесь действий правоохранителей несколько неустановленных лиц совершили поджог одного из цехов – предположительно, с целью уничтожить находившийся там табак. В результате огнем повредило часть цеха и часть товара.

Все материалы дела вместе с задержанными и изъятым переданы в распоряжение уголовного суда Марчены. Не исключены новые аресты.
 
 
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В Андалусии ликвидирована нелегальная табачная фабрика, способная производить миллион сигарет в день.
 
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