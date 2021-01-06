|
Александр Лукашенко: пусть радость Рождества подарит всем торжество сбывшихся надежд
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Православные христиане 6 января празднуют Рождественский сочельник. Верующих с наступающим Рождеством Христовым поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Православные христиане 6 января празднуют Рождественский сочельник. Верующих с наступающим Рождеством Христовым поздравил Президент Беларуси,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)