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Александр Лукашенко: пусть радость Рождества подарит всем торжество сбывшихся надежд

06.01.2021 20:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Православные христиане 6 января празднуют Рождественский сочельник. Верующих с наступающим Рождеством Христовым поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: пусть радость Рождества подарит всем торжество сбывшихся надежд

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В светлые праздничные дни простое общение с родными людьми согревает нас теплом семейного очага, укрепляет веру в лучшее будущее, наделяет энергией для многих добрых дел, объединяет и делает сильнее перед лицом любых испытаний. Пусть радость Рождества подарит всем торжество сбывшихся надежд, взаимопонимания и любви в нашем общем доме.

Поздравление митрополита Вениамина можно увидеть здесь.

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Новости Беларуси. Православные христиане 6 января празднуют Рождественский сочельник. Верующих с наступающим Рождеством Христовым поздравил Президент Беларуси,...
 
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