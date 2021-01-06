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О Рождестве, коронавирусе и о том, что церковь должна делать для мира в стране. Рассказывает митрополит Вениамин
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Программа «Тайные пружины политики 2.0» в гостях у владыки митрополита Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Больше воспоминаний о Рождестве у меня связано с Жировичским монастырем
Григорий Азаренок:
Митрополит Вениамин:
Григорий Азаренок:
Митрополит Вениамин:
Видимо, не может человек надолго оставаться без храма, потому что в храме мы чувствуем себя более защищенно
Григорий Азаренок:
Митрополит Вениамин:
Видимо, не может человек надолго оставаться без храма, потому что в храме мы чувствуем себя более уверенно, защищенно. Здесь мы принимаем Святые Тайны, и через это умиротворяется душа человека, укрепляются и силы телесные.
Жировичская икона как одна из немногих сохранившихся святынь для нас очень важна
Хотелось бы отметить 500-летие Жировичского монастыря, 550-летие явления чудотворной иконы, этой великой святыни белорусского народа. Много было на нашей земле различных святых икон, храмов, монастырей, но все было утрачено в годы лихолетья. Поэтому Жировичская икона как одна из немногих сохранившихся святынь для нас очень важна. Можно сказать, в некоторой степени даже наряду с Полоцким монастырем является таким духовным символом Беларуси.
Важно, чтобы церковь находилась вне этого спора и могла сказать свое слово по происходящим событиям
Григорий Азаренок:
Митрополит Вениамин:
Конечно, путь к примирению непростой. Важно, чтобы церковь находилась вне этого спора и могла сказать свое слово по происходящим событиям, сказать слово прежде всего от Евангелия, не от человеческого разума. В том же евангельском слове можно найти разные моменты, как учил, как действовал Христос. С одной стороны, говорится о том, что Христос увидел в храме торгующих, и он с гневом изгонял их из храма, опрокинул доски меновщиков и так далее. В другом месте говорится, что Христос, обращаясь к ученикам, говорит: «Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем. И обрящете покой душам вашим». В третьем месте говорится о том, что Господь, общаясь с книжниками, фарисеями, разгневался, видя их какие-то неправильные действия. В другом месте говорится, что Христос вообще молчал, хотя его несправедливо обвиняли во многих согрешениях. И вот из этого спектра что выбрать, как поступить?
Конечно, каждый человек для себя должен находить правильный путь через молитву, а церковь должна определять такую, что ли, генеральную, среднюю линию для своей паствы. Причем эта линия также должна быть не от человеческого мудрования и определяться не настроением предстоятеля церкви или даже нескольких человек, а определяться именно в поиске того, что, как бы хотел Господь, чтобы мы сказали, посмотрели на те или иные вещи.
Малый вирус заставил прийти в такую тревогу, переживания всю вселенную. Конечно, человечество чувствует свою слабость
Григорий Азаренок:
Митрополит Вениамин:
С другой стороны, на этом фоне происходят некоторые добрые изменения в душе человека. Всегда, когда человек сталкивается с угрозой смертельной опасности или же даже предполагает, что такая опасность может быть, он внутренне как-то пересматривает свою жизнь, старается как-то изменить ее к лучшему, если человек верующий, дает обещания в этом.
К богослужению могли присоединиться и врачи, и пациенты из красной зоны. Вот так в 6-й больнице Минска провели молебен
Много знаю таких примеров, когда болезнь сказывалась положительно на людей. Но при этом не всегда это воздействие оказывалось таким продолжительным, и изменений не всегда хватало на долгое время. Ведь важно, чтобы мы использовали эти недобрые обстоятельства для того, чтобы извлечь пользу.
Григорий Азаренок:
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О Рождестве, коронавирусе и о том, что церковь должна делать для мира в стране. Рассказывает митрополит Вениамин
Новости Беларуси. Программа «Тайные пружины политики 2.0» в гостях у владыки митрополита Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Григорий Азаренок,...
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