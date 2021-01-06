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Директором Купаловского театра назначили чиновника, подававшего жалобу на Symbal.by
06.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Вместо уволенного Павла Латушко новым директором Купаловского театра стал Александр Шестаков – бывший начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома.
Фото ctv.by
Шестаков также входил в состав художественного совета по культурно-зрелищным мероприятиям, который в 2017 году отказал в гастрольном удостоверении группе Dzieciuki «из-за низкого художественного уровня».
В 2019-м Шестаков обратился в милицию с просьбой проверить соответствие законодательству музыкального концерта Symbal.by.Fest («Праздник вышимайки»).
Чиновник не понимал, почему мероприятие планировалось без разрешения Мингорисполкома. Хотя согласно Кодексу о культуре его не требовалось для организации культурных мероприятий без извлечения прибыли. Милиция правонарушений не выявила.
В последнее время Шестаков работал заместителем начальника управления культуры Мингорисполкома.
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Вместо уволенного Павла Латушко.
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