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Директором Купаловского театра назначили чиновника, подававшего жалобу на Symbal.by

06.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Вместо уволенного Павла Латушко новым директором Купаловского театра стал Александр Шестаков – бывший начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома.

Директором Купаловского театра назначили чиновника, подававшего жалобу на Symbal.by

Фото ctv.by

Шестаков также входил в состав художественного совета по культурно-зрелищным мероприятиям, который в 2017 году отказал в гастрольном удостоверении группе Dzieciuki «из-за низкого художественного уровня».

В 2019-м Шестаков обратился в милицию с просьбой проверить соответствие законодательству музыкального концерта Symbal.by.Fest («Праздник вышимайки»).

Чиновник не понимал, почему мероприятие планировалось без разрешения Мингорисполкома. Хотя согласно Кодексу о культуре его не требовалось для организации культурных мероприятий без извлечения прибыли. Милиция правонарушений не выявила.

В последнее время Шестаков работал заместителем начальника управления культуры Мингорисполкома.

 
 
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