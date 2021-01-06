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Депутат Бундестага обвинила Лукашенко в государственном терроризме

06.01.2021 20:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Депутат Бундестага обвинила Лукашенко в государственном терроризме

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  • 6.01.2021, 19:39
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Депутат Бундестага обвинила Лукашенко в государственном терроризме
фото: dw/v. esipov

Гостеррор жестокого диктатора Лукашенко не должен быть вознагражден проведением ЧМ-2021.

Депутат Бундестага, фракция «Бюнднис 90/Зеленые» Маргарете Баузе высказалась относительно ЧМ-2021, передает «Трибуна».

«Если Фазель проведет ЧМ-2021 в Беларуси после многочисленных протестов, он и возглавляемая им федерация потеряет всякую моральную целостность. Государственный террор жестокого диктатора Лукашенко не должен быть вознагражден проведением крупного международного мероприятия.

Если Фазель будет придерживаться своей позиции, то его нужно спросить, подходит ли он по-прежнему занимаемой должности», – заявила Баузе.

Напомним, 27 декабря появилась информация, что чемпионат мира по хоккею будет перенесен из Минска. Об этом написало издание Watson. По сообщению ресурса, глава ИИХФ Рене Фазель в ближайшее время совершит визит в Минск, чтобы сообщить о переносе ЧМ лично Александру Лукашенко.

28 декабря ФХБ заявила, что белорусская сторона продолжает подготовку к ЧМ-2021 в соответствии с утвержденными ИИХФ рекомендациями.

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Теги: Минск
 
 
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Гостеррор жестокого диктатора Лукашенко не должен быть вознагражден проведением ЧМ-2021.
 
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