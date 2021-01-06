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В Беларуси продлили действие мер по поддержке экономики во время пандемии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Действие мер по поддержке экономики во время пандемии продлили в Беларуси. Указ об этом 6 января подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напоминаем, речь идет о налоговых льготах по платежам в местные бюджеты и арендной плате. В список отраслей и организаций, где ощутили замедление экономической активности, попали кинотеатры. Наниматели также могут предоставлять работнику с его согласия отпуск для нахождения в режиме самоизоляции.
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Новости Беларуси. Действие мер по поддержке экономики во время пандемии продлили в Беларуси. Указ об этом 6 января подписал Президент, сообщили в программе Новости...
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