В Беларуси продлили действие мер по поддержке экономики во время пандемии

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Действие мер по поддержке экономики во время пандемии продлили в Беларуси. Указ об этом 6 января подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, речь идет о налоговых льготах по платежам в местные бюджеты и арендной плате. В список отраслей и организаций, где ощутили замедление экономической активности, попали кинотеатры. Наниматели также могут предоставлять работнику с его согласия отпуск для нахождения в режиме самоизоляции.





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