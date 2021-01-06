ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Из резервного фонда Президента выделят 1,4 млн рублей на финансирование духовных учебных заведений

06.01.2021 20:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 января стало известно, что Президент Беларуси выделил более 1 миллиона 400 тысяч рублей на финансирование духовных учебных заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: дефицит священнослужителей за пятилетку надо ликвидировать

Из резервного фонда Президента выделят 1,4 млн рублей на финансирование духовных учебных заведений

Деньги будут выделены из резервного фонда. Они пойдут на оплату труда преподавателей и выплаты стипендий в пяти учебных заведениях в Минске и Витебске.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 6 января стало известно, что Президент Беларуси выделил более 1 миллиона 400 тысяч рублей на финансирование духовных учебных заведений, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: пусть радость Рождества подарит всем торжество сбывшихся надежд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика