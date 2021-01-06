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Из двух зол выбрал признание, чтобы не посадили перед праздниками. В Гродно осудили одного из пап с утренника, на который приезжала милиция

06.01.2021 20:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродно прошел суд над мужчиной, который был задержан 27 декабря прошлого года на детском празднике у храма в микрорайоне Барановичи.

Гродненца оштрафовали на 5 базовых величин за участие в несанкционированном массовом мероприятии, пишет TUT.BY. По версии милиции, он фотографировался с БЧБ-флагом в 150 метрах от утренника, а потом пришел на праздник. Виктора задержали на следующий день после детского мероприятия. Он был доставлен в ИВС, провел там сутки, а потом его отпустили домой.

Напомним, 27 декабря в гродненском микрорайоне Барановичи дети и взрослые собрались на новогодний утренник. Праздник организовала местная православная церковь, помогали прихожане, пригласили и Деда Мороза со Снегурочкой. Собралось несколько десятков человек. В разгар утренника, когда дети читали стихи Деду Морозу, приехало шесть машин милиции. Одного из участников попытались задержать, дети перепугались. Милиционеры сказали священнику, будто бы где-то неподалеку проходил незаконный митинг, и люди прибежали с того митинга к церкви. Участники праздника говорили, что ничего подобного поблизости не видели, а у них самих не было символики, никто не кричал лозунгов. Тем не менее, после приезда милиции все разошлись, хоть праздник не был завершен.



На следующий день Виктора — одного из мужчин, который был на мероприятии, забрали в РОВД и доставили в ИВС. Гродненцы были возмущены происходящим.

В милиции объясняли: на праздник сотрудники приехали потому, что искали людей, которые незадолго до того на улице Казановского [той же, где и церковь] около 10 человек сфотографировались с незарегистрированной символикой, а потом сели в машины и уехали.

Поставили перед выбором

— Я был на елке вместе с женой и дочерью, это был обычный детский праздник, — рассказывает TUT.BY Виктор. — Людей с символикой мы нигде не видели вообще. В момент, когда нас приехали разгонять, дети рассказывали Деду Морозу стихотворения, я был рядом с этим действом с родными. В РОВД мне рассказали, что сотрудники просто переписали номера машин, которые стояли у церкви в тот момент. Моя там тоже была — и поэтому, мол, назавтра меня и задержали.

В милиции я подписал протокол, потому что сказали, что могут оставить в изоляторе на новогодние праздники. 


Такой вариант мне не подходил. В суде все проходило стандартно: я рассказал, как все было и что я ничего не нарушал и ни в чем не участвовал. Судья спросил, собираюсь ли я отказываться от признания вины, как это было отмечено в протоколе. Я поинтересовался, какие есть варианты. Предложили выбор: либо я ни от чего не отказываюсь — и получаю минимальный штраф, либо я иду «в отказ» и мы ждем двух свидетелей — каких-то сотрудников милиции, которых в зале суда на тот момент не было. В этом случае будет полное рассмотрение дела с опросом всех свидетелей, высокая вероятность отправки дела на доработку, а дальше все по новой. Я прикинул, что лучше сразу все сегодня закончить, поэтому согласился на первый вариант.

В итоге Виктору присудили штраф в пять базовых — 135 рублей.

Он рассказывает, что в РОВД также вызывали еще минимум двух участников детского праздника.

— Отпустили без протокола, но знаю, что обоим вынесли устное замечание. Их тоже нашли по номерам машин, стоявших в тот день около церкви.
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно прошел суд над мужчиной, который был задержан 27 декабря прошлого года на детском празднике у храма в микрорайоне Барановичи.
 
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