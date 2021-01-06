Samsung анонсировала новые телевизоры Neo QLED. Объясняем, чем они лучше предыдущих

Источник материала: Tut.by

Samsung анонсировала новые топовые телевизоры с разрешением 4K и 8K в преддверии выставки CES 2021, которая пройдет в онлайн-формате. Об этом говорится на официальном сайте компании, а также на ресурсе The Verge .



Фото: The Verge

Новые ТВ вошли в серию под названием Neo QLED. Они оснащаются системой подсветки Mini LED — подобные телевизоры недавно анонсировала и LG. Если вкратце, то Mini LED-модели могут похвастаться улучшенным качеством картинки за счет внедрения множества микроскопических светодиодов, которые позволяют задействовать средства локального затемнения за счет разделения экрана на зоны с независимой регулировкой подсветки.

Представители Samsung утверждают, что эти светодиоды до 40 раз меньше в сравнении с использующимися в «традиционных» QLED-телевизорах. При этом их существенно больше. В общем, в новых ТВ можно ожидать лучших показателей контрастности и динамического диапазона — в том числе при активном HDR.



Фото: The Verge

Пока Samsung анонсировала две Neo QLED-линейки с разрешением 8K (QN900A и QN800A), а также несколько с разрешением 4K (QN95A, QN90A и QN85A). Эти ТВ могут похвастаться статус-баром с «быстрыми» настройками для геймеров, использующих игровые консоли нового поколения — Xbox Series X и PlayStation 5. Например, можно быстро изменить параметры частоты обновления картинки и соотношения сторон.

Точные цены новинок пока не сообщаются.

Ниже — цены других популярных ТВ от Samsung: