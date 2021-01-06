Александра Лукашенко выбрали делегатом от Могилёва на Всебелорусском народном собрании

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание пройдет 11 – 12 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шестой по счету форум соберет 2 700 участников и приглашенных. Им предстоит детально обсудить основные вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны на ближайшие 5 лет.





Президент Беларуси тоже примет участие в работе ВНС. Как стало известно, Александра Лукашенко выбрали делегатом от Могилева.

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