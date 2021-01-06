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Александра Лукашенко выбрали делегатом от Могилёва на Всебелорусском народном собрании

06.01.2021 21:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание пройдет 11 – 12 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шестой по счету форум соберет 2 700 участников и приглашенных. Им предстоит детально обсудить основные вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны на ближайшие 5 лет.

Александра Лукашенко выбрали делегатом от Могилёва на Всебелорусском народном собрании

Президент Беларуси тоже примет участие в работе ВНС. Как стало известно, Александра Лукашенко выбрали делегатом от Могилева.

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Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание пройдет 11 – 12 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шестой по счету форум соберет 2 700...
 
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