Белоруcский экипаж занял третье место на четвертом этапе «Дакара-2021»

Белорусский экипаж под управлением Алексея Вишневского показал третье время на четвертом этапе марафона «Дакар-2021» и тем самым поднялся на девятую позицию в общем зачете.





Четвертый день привел гонщиков в столицу Саудовской Аравии. Спецучасток растянулся на 337 км и включал извилистые, но скоростные участки. Многие лидирующие экипажи преодолели их в высоком темпе и финишировали практически впритык.

МАЗ Алексея Вишневского провел на спецучастке 2 часа 59 минут. Всего 14 секунд выиграл у него россиянин Дмитрий Сотников и лишь 4 — его соратник Андрей Каргинов. В общем зачете белорусский экипаж поднялся на 9-е место, сохранив полуторачасовое отставание от лидера гонки.

Сергей Вязович из-за технических трудностей не смог финишировать вместе с основным пелотоном. Вместе с тем он продолжает участие в гонке.

На пятом этапе гонщики доберутся до небольшого поселка Эль-Кайсума. Организаторы подготовили спецучасток внушительной длины — 456 км. Трасса обещает стать настоящим испытанием для пилотов с множеством острых камней и опасных дюн.

«Дакар-2021» проходит в Саудовской Аравии и завершится 15 января.