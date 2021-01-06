Посол Швейцарии встретился в тюрьме с Натальей Херше

Посол Швейцарии в Минске Клод Альтерматт 5 января встретился в тюрьме с гражданкой своей страны, уроженкой Беларуси Натальей Херше, которая отбывает наказание по приговору суда, признавшего ее виновной в применении насилия к сотруднику милиции.





«Визит к нашей соотечественнице Наталье Херше в минской тюрьме: перед православным Рождеством взаимный обмен поздравлениями с 2021 годом. С учетом условий у нашей гражданки по-прежнему все хорошо. Наталья благодарит всех за поддержку и внимание к ней», — написал дипломат на своей странице в «Твиттере».

6 января Альтерматт встретился с заместителем министра иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником. По сообщению пресс-службы внешнеполитического ведомства, обсуждены «состояние и перспективы дальнейшего развития белорусско-швейцарского сотрудничества, подтверждена взаимная заинтересованность в продолжении конструктивного диалога». Обсуждалась ли ситуация вокруг Натальи Херше, неизвестно. Швейцарская сторона о переговорах пока ничего не сообщает.