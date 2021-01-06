В Молодечно задержали трех подозреваемых в блокировании дорог, в том числе инвалида

В Молодечно задержано трое граждан, подозреваемых в блокировании дорог, в том числе инвалид, сообщила пресс-служба МВД.





«Во второй половине ноября в Молодечно на пересечении улиц Б.Хмельницкого и В.Гостинец неизвестные блокировали дорогу, растянув через проезжую часть баннер. Тогда следственными органами было возбуждено уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо участие в них. В конце декабря в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления ГУБОПиК по Минской области при силовой поддержке СОБРа и местных сыщиков задержали троих подозреваемых. Ими оказались отец, сын и сожительница сына», — говорится в сообщении пресс-службы милицейского ведомства.

48-летний глава семьи пояснил, что идею блокировать таким образом дорогу «почерпнул в одном из деструктивных телеграм-чатов». «Однако самостоятельно реализовать задуманное было проблематично: около года назад молодечненец потерял ногу в ДТП. Сейчас он имеет вторую группу инвалидности и получает пенсию», — отмечается в релизе. По утверждению МВД, «идейный вдохновитель предложил пойти "на дело" 22-летнему сыну, а тот — своей 20-летней сожительнице», «молодые люди согласились».

Участников акции искали больше месяца.

22 декабря суд Ленинского района Минска вынес приговоры по делу о блокировке дороги в столичном микрорайоне Серебрянка. Судья Марина Запасник постановила назначить Ольге Класковской два года лишения свободы в колонии общего режима, Артуру Булавскому и несовершеннолетнему Максиму Бабичу — два с половиной и три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение («домашняя химия») соответственно. Молодых людей освободили из-под стражи в зале суда. Дело в отношении Класковской, Бабича и Булавского было возбуждено по ч. 1 ст. 342 и ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса. Их обвинили в перекрытии движения транспорта на пересечении проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова вечером 13 октября. У них возникла стычка с одним из водителей.