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«Теневое ЦРУ»: Лукашенко уйдет с поста президента – но не из власти

06.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Американские аналитики спрогнозировали, что главе Беларуси придется под давлением Москвы осуществить транзит власти.

«Теневое ЦРУ»: Лукашенко уйдет с поста президента – но не из власти

Фото Радыё Свабода

Телеграм-канал Центра стратегических и внешнеполитических исследований обратил внимание на прогноз Stratfor по поводу развития событий в Беларуси.

Strategic Forecasting Inc. (Stratfor) — это американская частная разведывательно-аналитическая компания. В СМИ ее называют «теневым ЦРУ». Компания собирает информацию из разных источников, в том числе собственных, и составляет геополитические прогнозы для клиентов – их список конфиденциален.

Что же пишут американские аналитики?

По их мнению, Александр Лукашенко с трудом будет удерживать власть в своих руках, но, возможно, ему придется согласиться на реализацию плана транзита власти, чтобы заручиться поддержкой Москвы. 

Кремль будет и дальше отказываться от политики экономического субсидирования главы Беларуси, предоставляя лишь ограниченные ресурсы для предотвращения полного коллапса – пока он, наконец, не запустит транзит власти. 

Лукашенко попытается максимально затянуть этот процесс, но в конечном итоге отступит – хотя это перспектива не ближайших месяцев.

План транзита власти, скорее всего, будет включать в основном символические конституционные реформы. Возможно, Лукашенко уйдет с поста президента. Но не из власти, а на другой пост – например, главы парламента.

Американские аналитики считают, что преемники Лукашенко будут более склонны к интеграции с Россией.

По их мнению, весной протесты в Беларуси возобновятся, в том числе по причине ухудшения экономической ситуации.

Еще один вывод Stratfor: поскольку Кремль не потерпит прихода к власти оппозиции без тщательно согласованного соглашения о разделе власти, Беларусь в обозримом будущем станет еще одним источником трений в отношениях России с Европой и США.

При этом телеграм-канал Центра стратегических и внешнеполитических исследований считает:

«Администрации Байдена заинтересована в уводе внимания от скандалов на украинском направлении, включая обвинения в коррупции против Хантера Байдена. К тому же для Вашингтона белорусский политический кризис представляет возможность продекларировать возвращение к внешней политике, основанной на ценностях. 

В Вашингтоне понимают, что решение белорусского политического кризиса невозможно без диалога с Кремлем, в противном случае в центре Европы вспыхнет еще один очаг напряженности. Более того, реальные (силовые) инструменты влияния на ситуацию в Беларуси имеются только у Москвы».

Напомним, что накануне Нового года Александр Лукашенко заявил, что предстоящее в феврале Всебелорусское народное собрание не уполномочено и не будет менять конституционные нормы. По его словам, это будет сделано не референдуме. О возможных сроках его проведения Лукашенко ничего не сказал.

Мнение: Лукашенко вынудят уйти, транзит власти случится в 2022-м

 
 
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Американские аналитики спрогнозировали, что главе Беларуси придется под давлением Москвы осуществить транзит власти.
 
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