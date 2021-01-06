Лукашенко увеличил финансирование православных учебных заведений

Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении в 2021 году 1 млн 435,1 тыс. рублей аппарату уполномоченного по делам религий и национальностей на финансирование духовных учебных заведений.





Деньги будут выделены из резервного фонда Лукашенко «для оплаты труда преподавателей и работников, обеспечивающих образовательный процесс, выплаты стипендий студентам и учащимся», сообщила его пресс-служба.

Минской духовной академии выделят 241,7 тыс. рублей, Минской духовной семинарии — 426,7 тыс., Витебской духовной семинарии — 346,4 тыс., Минскому духовному училищу Минской епархии — 276,7 тыс., Витебскому женскому духовному училищу — 143,6 тыс.

В прошлом году на эти цели было выделено 1 млн 231,8 тыс. рублей. Таким образом, расходы выросли на 16,5%.