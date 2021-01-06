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«Мы рады за коллег и очень надеемся, что и дальше у нас сохранятся именно такие отношения». СТВ и «Белтелерадиокомпания» отмечают юбилеи

06.01.2021 21:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Совете Республики 6 января присоединились к поздравлениям ведущих национальных телеканалов с важными датами: СТВ исполнилось 20 лет, «Белтелерадиокомпании» – 65, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы рады за коллег и очень надеемся, что и дальше у нас сохранятся именно такие отношения». СТВ и «Белтелерадиокомпания» отмечают юбилеи

Наталья Кочанова поблагодарила коллективы за непростую работу и ответственный подход. Спикер верхней палаты парламента также пожелала журналистам успехов в творческом процессе, крепкого здоровья и благополучия.

«Мы рады за коллег и очень надеемся, что и дальше у нас сохранятся именно такие отношения». СТВ и «Белтелерадиокомпания» отмечают юбилеи

2020 год для государственных СМИ был непростым, но с поставленными задачами – доносить до зрителя правдивую и объективную информацию – структуры успешно справились.

«Мы рады за коллег и очень надеемся, что и дальше у нас сохранятся именно такие отношения». СТВ и «Белтелерадиокомпания» отмечают юбилеи

Также стоит отметить, что это позволило телевизионным коллегам и в некотором смысле конкурентам сплотиться и в нужную минуту подставить друг другу плечо. 

«Мы рады за коллег и очень надеемся, что и дальше у нас сохранятся именно такие отношения». СТВ и «Белтелерадиокомпания» отмечают юбилеи

Иван Эйсмонт, председатель Национальной государственной телерадиокомпании:
Мне очень нравится то, что мы с этими непростыми вызовами, с которыми столкнулись, боролись единым фронтом. 
– Да, боролись единым фронтом. 
– Никто в нашей стране среди государственных телекомпаний в этот момент ничего не делил, мы забыли, что такое конкуренция, работали единым фронтом. Я думаю, что результат всем виден.

«Мы рады за коллег и очень надеемся, что и дальше у нас сохранятся именно такие отношения». СТВ и «Белтелерадиокомпания» отмечают юбилеи

Кирилл Казаков, исполняющий обязанности генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
А нам приятно то, что мы осознаем, что 65 лет истории «Белтелерадиокомпании» – это начало вообще всего телевидения. И 20 лет СТВ – это продолжение той истории, которая начиналась в том же здании, где сейчас находится СТВ, как раз таки 65 лет назад. Поэтому мы рады за коллег и очень надеемся, что и дальше у нас сохранятся именно такие отношения, как они сложились сейчас. 
– Так получается, что и ваш праздник – это наш, и наш – это ваш. Общие праздники. 
– Так что поздравляем вас всех.

«Мы рады за коллег и очень надеемся, что и дальше у нас сохранятся именно такие отношения». СТВ и «Белтелерадиокомпания» отмечают юбилеи

Что касается нашей кампании, за 20 лет работы мы выросли до общенационального канала. Это заслуга большой команды профессионалов.

«Мы рады за коллег и очень надеемся, что и дальше у нас сохранятся именно такие отношения». СТВ и «Белтелерадиокомпания» отмечают юбилеи

Сегодня «Столичное телевидение» предлагает разнообразный контент, авторское журналистское мнение на происходящие в стране события. Мы говорим о важном для каждого.

Люди в материале: Кирилл Казаков, Иван Эйсмонт, Наталья Кочанова, Игорь Луцкий

 
 
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Новости Беларуси. В Совете Республики 6 января присоединились к поздравлениям ведущих национальных телеканалов с важными датами: СТВ исполнилось 20 лет,...
 
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