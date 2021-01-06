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«Мы рады за коллег и очень надеемся, что и дальше у нас сохранятся именно такие отношения». СТВ и «Белтелерадиокомпания» отмечают юбилеи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Совете Республики 6 января присоединились к поздравлениям ведущих национальных телеканалов с важными датами: СТВ исполнилось 20 лет, «Белтелерадиокомпании» – 65, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Кочанова поблагодарила коллективы за непростую работу и ответственный подход. Спикер верхней палаты парламента также пожелала журналистам успехов в творческом процессе, крепкого здоровья и благополучия.
2020 год для государственных СМИ был непростым, но с поставленными задачами – доносить до зрителя правдивую и объективную информацию – структуры успешно справились.
Также стоит отметить, что это позволило телевизионным коллегам и в некотором смысле конкурентам сплотиться и в нужную минуту подставить друг другу плечо.
Иван Эйсмонт, председатель Национальной государственной телерадиокомпании:
Кирилл Казаков, исполняющий обязанности генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Что касается нашей кампании, за 20 лет работы мы выросли до общенационального канала. Это заслуга большой команды профессионалов.
Сегодня «Столичное телевидение» предлагает разнообразный контент, авторское журналистское мнение на происходящие в стране события. Мы говорим о важном для каждого.
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«Мы рады за коллег и очень надеемся, что и дальше у нас сохранятся именно такие отношения». СТВ и «Белтелерадиокомпания» отмечают юбилеи
Новости Беларуси. В Совете Республики 6 января присоединились к поздравлениям ведущих национальных телеканалов с важными датами: СТВ исполнилось 20 лет,...
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