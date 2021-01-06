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Трамп попросил вице-президента Пенса аннулировать результаты выборов в США, однако тот отказался

06.01.2021 21:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Трамп попросил вице-президента Пенса аннулировать результаты выборов в США, однако тот отказался

  • 6.01.2021, 21:39
Трамп попросил вице-президента Пенса аннулировать результаты выборов в США, однако тот отказался

Конгресс сегодня утвердит победу Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он «никогда не сдастся» и «никогда не уступит» на президентских выборах 2020 года, пообещав «остановить воровство» и возобновив давление на вице-президента Майка Пенса.

Об этом он заявил в ходе митинга Спасаем Америку, трансляцию вел Fox News, передает «Новое время».

Трамп попросил Пенса «поступить правильно» и аннулировать результаты выборов президента в США.

Действующий президент обвинил Демократов и «фейковые СМИ» в своем поражении на выборах в 2020 году.

«Мы не хотим, чтобы наша победа на выборах была украдена радикальными левыми демократами, фейковыми новостными СМИ. Мы никогда не сдадимся и никогда не уступим. Мы остановим воровство», — сказал Трамп.

Трамп уверен, что «если Пенс поступит правильно», то он сможет одержать победу.

Через некоторое время был опубликован ответ от Пенса в виде документа, где говорится, что он прекращает попытки оспорить выборы. В своем письме он уточняет, что Конгресс сегодня утвердит победу Джо Байдена.

Ответ Майка Пенса / Фото: Bloomberg
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