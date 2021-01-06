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«Чтобы наш символ, наша Погоня, горела тысячами огней в веках»

06.01.2021 21:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Чтобы наш символ, наша Погоня, горела тысячами огней в веках»

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  • 6.01.2021, 21:25
«Чтобы наш символ, наша Погоня, горела тысячами огней в веках»

Невероятное видео от автолюбителей.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал видео белорусских автолюбителей.

«В старом году принято оставлять все ненужное, а брать в новый год только самое ценное. Для белоруса самым ценным является символ единства, который многие века сопровождает не одно поколение в стремлении к свободе, независимости и счастью. Символ, который объединил всех нас вместе, символ, который заставляет нас вставать в единый строй в надежде на лучшее. Как бы не пытались нас разобщить и запугать, мы не опустим руки и приложим все силы, чтобы наш символ, наша Погоня, горела тысячами огней в веках», - говорят автолюбители.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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