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Юлия Комлева: Белорусский союз конькобежцев сделал всё возможное, чтобы сохранить уровень подготовки спортсменов

06.01.2021 21:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Календарный год начали соревнованиями конькобежцы. Под сводами «Минск-Арены» стартовал открытый чемпионат страны по спринту и классическому многоборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юлия Комлева: Белорусский союз конькобежцев сделал всё возможное, чтобы сохранить уровень подготовки спортсменов

Несмотря на открытый статус мероприятия, заявились на него лишь белорусы. В соревнованиях приняли участие более двух десятков спортсменов, однако некоторые решили все же пробежать вне зачета. Программа дня состояла из двух квалификационных дистанций: 500 и 1 000 метров у девушек и мужчин.

Результаты, несмотря на достаточно обширную заявку, никого не удивили. Лучшим среди мужчин стал Игнат Головатюк, принимавший участие в Олимпийских играх 2018 года, а у девушек лучшее время числится за Анной Нифонтовой, которая входит в национальную команду Беларуси.

Юлия Комлева: Белорусский союз конькобежцев сделал всё возможное, чтобы сохранить уровень подготовки спортсменов

Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев:
Спортсмены показывают свои стабильные секунды в сезоне. Учитывая, что сезон с пандемией, Белорусский союз конькобежцев сделал все возможное, чтобы сохранить уровень подготовки спортсменов, максимально насытив календарь соревнований белорусскими соревнованиями. Как и в жизни, всегда могут произойти сенсации. Мы же как руководство ожидаем удачных выступлений, чтобы результат не ухудшался, не замедлялся, так как это конькобежный спорт, быстрый, а секунды становились только быстрее.

Уже завтра, 7 января, начнутся медальные забеги. Соревнования продлятся до 8 января. Вход на них свободный, так что приходите поддержать атлетов.

Люди в материале: Юлия Комлева

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Календарный год начали соревнованиями конькобежцы. Под сводами «Минск-Арены» стартовал открытый чемпионат страны по спринту и классическому...
 
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