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Украина может претендовать на проведение Олимпиады в 2030-м и 2032 году

06.01.2021 21:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Через 10 лет Украина сможет проводить Олимпийские игры, считает министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.


Проведение следующих летних Олимпиад – в 2024 и 2028 годах – запланировано во Франции и США
Фото: depositphotos.com

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что Украина может претендовать на проведение Олимпийских игр в 2030-м или в 2032 году. Об этом он сказал в интервью Общественному, которое вышло 4 января.

"Мы смотрим на 2030 и 2032 годы. Оцениваем, где проводить в Украине, сколько это будет стоить. Больше смотрим на зимнюю Олимпиаду. Обсуждаем также юношеские Олимпийские игры, или сразу амбициозная цель – взрослая Олимпиада. Мы считаем, что через 10 лет у нас в стране будет развитие, и мы будем способны провести Олимпийские игры", – сказал министр.

По его словам, Украине нужно ставить амбициозные цели, одной из которых может стать проведение Олимпиады.

"Что такое Олимпиада? Мы будем строить инфраструктуру, будем привлекать всех, будут свободные [рабочие] места, чтобы люди не уезжали за границу, а работали в Украине для построения спортивных объектов. К нам будут приезжать туристы, это туризм", – заявил он.

16 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что поручил тогдашнему министру спорта и президенту Национального олимпийского комитета разработать стратегию, чтобы добиться права проведения в Украине Олимпийских игр.

30 июля 2020 года Гутцайт заявлял, что президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка работает над вопросом участия страны в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года. 

Проведение следующих летних Олимпиад – в 2024 и 2028 годах – запланировано во Франции и США соответственно. Зимние Олимпийские игры 2022 года должны пройти в Китае, для проведения зимней Олимпиады 2026 года избрана Италия.

Страна проведения зимней Олимпиады 2030 определится в 2023 году, а к 2025 году должен быть определен хозяин летней Олимпиады 2032 года.
 
 
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Через 10 лет Украина сможет проводить Олимпийские игры, считает министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
 
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