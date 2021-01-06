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Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Источник материала: Onliner
Православные сегодня отмечают Рождество, в храмах этой ночью проходят праздничные службы. Впервые — так... Кто-то окунется в религиозную атмосферу непосредственно. Для остальных — наш фоторепортаж из праздничной столицы.
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Православные сегодня отмечают Рождество, в храмах этой ночью проходят праздничные службы. Впервые — так... Кто-то окунется в религиозную атмосферу...
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