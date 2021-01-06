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Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию

06.01.2021 22:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Православные сегодня отмечают Рождество, в храмах этой ночью проходят праздничные службы. Впервые — так... Кто-то окунется в религиозную атмосферу непосредственно. Для остальных — наш фоторепортаж из праздничной столицы.

Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
Минск празднует православное Рождество. Соблюдая дистанцию
 
 
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Православные сегодня отмечают Рождество, в храмах этой ночью проходят праздничные службы. Впервые — так... Кто-то окунется в религиозную атмосферу...
 
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