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Продлено действие указа о поддержке экономики в условиях пандемии COVID-19

06.01.2021 22:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко продлил действие указа № 143 от 24 апреля 2020 года о поддержке пострадавших отраслей и организаций в условиях замедления экономической активности в связи с эпидемиологической ситуацией.

Продлено действие указа о поддержке экономики в условиях пандемии COVID-19

Продлеваются, в частности, возможность предоставления налоговых льгот по платежам в местные бюджеты и арендной плате за земельные участки, мораторий на увеличение базовой арендной величины, разрешение на реализацию безрецептурных лекарственных средств в интернете, сообщила пресс-служба Лукашенко.

На первую половину 2021 года перенесен срок предоставления рассрочек погашения арендных платежей по отсрочкам, предоставленным во втором и третьем кварталах 2020 года, предоставляются новые отсрочки в первом полугодии 2021 года с рассрочкой погашения обязательств до конца этого года.

Перечень видов экономической деятельности, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию эпидемиологической ситуации, дополнен деятельностью по показу кинофильмов. Организациям предоставлено право по согласованию с собственниками принимать решения не проводить инвентаризацию находящегося на бухгалтерском учете имущества.

Наниматели получили право предоставлять работнику с его согласия отпуск для нахождения в режиме самоизоляции, объявлять простой без ограничения его общей продолжительности в течение календарного года, включать в рабочий год, за который предоставляется трудовой отпуск, время предусмотренных законодательством отпусков без сохранения заработной платы, предоставляемых по инициативе нанимателя, а также освобождать работника от работы в связи с его болезненным состоянием без сохранения заработной платы на срок до трех календарных дней суммарно в течение срока действия указа.

 
 
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Александр Лукашенко продлил действие указа № 143 от 24 апреля 2020 года о поддержке пострадавших отраслей и организаций в условиях замедления экономической...
 
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