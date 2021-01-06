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В Беларуси новые цены на газ и свет

06.01.2021 22:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правительство установило новые цены на газ, тарифы на электрическую и тепловую энергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены отличаются в зависимости от наличия приборов индивидуального учета расхода, периода потребления, а также того, установлено ли в доме газовое отопление.

За газ – 13 копеек за метр кубический, если нет счетчиков – от 3 до 11 рублей на человека в месяц в зависимости от условий. За сжиженный газ в баллонах – 19,5 рубля за баллон. За электроэнергию – от 20 до 50 копеек за 1 киловатт в зависимости от ставок тарифа.

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Люди в материале: Наталья Надольская

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Правительство установило новые цены на газ, тарифы на электрическую и тепловую энергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цены...
 
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