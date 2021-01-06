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Украина снова будет покупать электроэнергию у Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Украина снова начала импортировать электроэнергию из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее поставки электроэнергии из России в Украину в начале 2020 года упали в пять раз. Затем было принято решение до декабря 2020 года отказаться от импорта российской и белорусской электроэнергии. Официально запрет был связан со сложной обстановкой внутри Украины – шахтеры теряли работу и бастовали из-за закрытия шахт и недополученных зарплат. Видимо, энергетический кризис пройден, раз запрет, действовавший еще с октября 2019 года, снят.
С 1 января отменена норма об аннулировании результатов аукционов по распределению международных сечений в части импорта и экспорта электроэнергии с государствами, не являющимися членами Энергосообщества, что позволит трейдерам импортировать электроэнергию из Беларуси.
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Новости Беларуси. Украина снова начала импортировать электроэнергию из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее поставки электроэнергии из...
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