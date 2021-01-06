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Золотовалютные резервы Беларуси отыграли ноябрьское падение 2020 года. Как этого добились?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Золотовалютные резервы страны в декабре отыграли ноябрьское падение. На начало 2021 года – без малого 7,5 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно положениям денежно-кредитной политики на прошлый год, к началу этого года объем международных резервов должен был быть не ниже суммы в 7,3 миллиарда долларов. За декабрь активы страны выросли на 92 миллиона долларов. Поддержать уровень резервов удалось за счет продажи облигаций Минфина на внешнем рынке, привлечения новых кредитов и роста стоимости монетарного золота.
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Новости Беларуси. Золотовалютные резервы страны в декабре отыграли ноябрьское падение. На начало 2021 года – без малого 7,5 миллиарда долларов, сообщили в программе...
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