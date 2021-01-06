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Автодайджест

06.01.2021 22:49 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Не место для сна

В Минске женщина уснула за рулем и врезалась в три автомобиля. Авария с участием Volkswagen CC, Hyundai Accent, BMW X3 и Volkswagen Caddy случилась в центре столицы. По предварительной информации, все случилось из-за того, что один из водителей уснул за рулем. Как выяснилось, 43-летняя дама за рулем Volkswagen Caddy уснула и врезалась сразу в три автомобиля. В ДТП никто не пострадал, но машины получили значительные повреждения.

Праздники прошли, градус остался

На загородной дороге остановили нетрезвого водителя BMW, в машине с ним были двое детей. На телефон 102 поступило сообщение, что вблизи деревни Сорочино Ушачского района шофер BMW с российскими номерами странно управляет автомобилем, а именно виляет по всей дороге. К месту событий отправился экипаж ГАИ. В салоне авто помимо мужчины за рулем также находились двое 8-летних детей. В ГАИ рассказали, что медицинское освидетельствование показало у водителя наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.

История одного угона

Житель Лепеля угнал старенькую иномарку и собирался на ней уехать в Санкт-Петербург. Свою машину не нашел на месте 26-летний молодой человек. Сыщикам удалось выйти на след угонщика в Россонском районе. Выяснилось, 19-летний парень несколько раз помогал владельцу машины с мелким авторемонтом и знал, что иногда хозяин не закрывает свой старенький "фольксваген". Так было и накануне угона. На угнанном авто злоумышленник планировал уехать Санкт-Петербург. Но по дороге в Россию он вместе с приятелем столкнулся с проблемой по пересечению границы. Молодые люди стали искать объездные пути и заблудились. После этого подозреваемый и его пассажир попали в руки правоохранителей. Следователями возбуждено уголовное дело.

Не та стихия

Водно-транспортное происшествие. Необычный инцидент с участием автомобиля и лодки произошел в США. На записи, сделанной с яхты, видно, как на воду спускается судно. Вдруг на огромной скорости в нее врезается “форд”. Причем за рулем автомобиля никого не было. От удара катер лишь ускорил ход по воде, а вот внедорожнику повезло куда меньше - он утонул.

 
Теги: Минск
 
 
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Не место для сна В Минске женщина уснула за рулем и врезалась в три автомобиля. Авария с участием Volkswagen CC, Hyundai Accent, BMW X3 и Volkswagen Caddy случилась в центре столицы. По...
 
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