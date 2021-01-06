ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГАИ Минска перейдёт на скрытое патрулирование

06.01.2021 23:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ГАИ вводит новые методы мониторинга дорожной обстановки в Минске. Контролировать движение в столице, наряду с привычными патрульными машинами, теперь будут и на автомобилях без отличительной оклейки и проблесковых маячков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ГАИ Минска перейдёт на скрытое патрулирование

Они также оборудованы всеми необходимыми техническими средствами для определения, например, соблюдения скоростного режима. Особое внимание уделят бесправникам: нарушителей будут выявлять в транспортном потоке и привлекать к ответственности.

Планируется, что такое патрулирование будет вестись в основном на аварийно опасных участках и в местах, где часто пренебрегают правилами дорожного движения.

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. ГАИ вводит новые методы мониторинга дорожной обстановки в Минске. Контролировать движение в столице, наряду с привычными патрульными машинами,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Китае журналистка получила 4 года тюрьмы за репортажи из Уханя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика