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В Китае журналистка получила 4 года тюрьмы за репортажи из Уханя

06.01.2021 23:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. В Китае четыре года тюрьмы получила журналистка, которая делала репортажи из города Ухань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае журналистка получила 4 года тюрьмы за репортажи из Уханя

В своих материалах репортер рассказывала о переполненных больницах и опустевших магазинах. Суд посчитал, что журналистка виновна в провоцировании «споров и неприятностей».

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Новости Китая. В Китае четыре года тюрьмы получила журналистка, которая делала репортажи из города Ухань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В своих...
 
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