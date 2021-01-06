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В Китае журналистка получила 4 года тюрьмы за репортажи из Уханя
Источник материала: СТВ
Новости Китая. В Китае четыре года тюрьмы получила журналистка, которая делала репортажи из города Ухань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В своих материалах репортер рассказывала о переполненных больницах и опустевших магазинах. Суд посчитал, что журналистка виновна в провоцировании «споров и неприятностей».
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Новости Китая. В Китае четыре года тюрьмы получила журналистка, которая делала репортажи из города Ухань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В своих...
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