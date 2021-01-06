В Китае журналистка получила 4 года тюрьмы за репортажи из Уханя

Источник материала: СТВ

Новости Китая. В Китае четыре года тюрьмы получила журналистка, которая делала репортажи из города Ухань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В своих материалах репортер рассказывала о переполненных больницах и опустевших магазинах. Суд посчитал, что журналистка виновна в провоцировании «споров и неприятностей».