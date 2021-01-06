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Имбирные пряники и Коляды. Как белорусы проводят вечер перед Рождеством?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во многих белорусских семьях вечер 6 января проходит за праздничным столом. А вообще, этот день белорусы проводят по-разному, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поселке Махово Могилевского района возрождают один из самых ярких праздников наших предков – Коляды.
Мы с девчонками с самого утра начинаем готовить имбирные пряники. Причем это наш семейный рецепт. Они очень вкусные, ароматные. Это, помимо вкусной еды, еще интересное занятие для нас всех.
Тесто для авторской рождественской выпечки семья Чубиковых замешивает далеко не первый год. Праздничный рецепт обрастал новыми ингредиентами, пока не получился, по мнению хозяйки дома, идеальным. Пряники из рождественского теста не черствеют полгода, и полакомиться ими можно будет даже летом. Маленькие из них станут десертом для сочельника. А вот изысканную выпечку, сделанную своими руками, Чубиковы уже завтра, 7 января, подарят родственникам и близким. Вечер Рождества семья проведет в узком домашнем кругу.
Инна Чубикова, жительница Могилева:
Юлия Мычка, корреспондент:
Кристина Чубикова, жительница Могилева:
Дарья Чубикова, жительница Могилева:
А в поселке Махово Могилевского района звенит бубен. Рождество без снега и морозов здесь украсят народными пением и обрядами. Деревне больше 400 лет, и все это время ни одна зима не обходилась тут без колядного гулянья.
Красивый и веселый зимний обряд укрепляет дружбу между соседями. От дома к дому ручеек коляды становится все длиннее.
Людмила Елисеенко, руководитель ансамбля народной песни «Ручеек»:
В этот вечер хозяева не запирают двери, а наоборот, ждут гостей. Как и наши предки, современные белорусы верят, что ночь перед Рождеством полна чудес.
Людмила Генцелева, жительница агрогородка Махово:
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Новости Беларуси. Во многих белорусских семьях вечер 6 января проходит за праздничным столом. А вообще, этот день белорусы проводят по-разному, сообщили в программе...
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