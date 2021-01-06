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Григорий Азарёнок: Президент Лукашенко очень точно отражает архетип белорусского народа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Рождество – это еще и повод о многом в нашей жизни задуматься. Подвести итоги, наметить планы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Тайные пружины политики – 2.0».
Григорий Азаренок, корреспондент:
Было сказано: создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Нашу церковь пытаются уничтожить уже много столетий. Сначала хотели выжечь православие мощью латинского Рима и польской государственности. Когда не получилось, перешли к лукавой тактике: предложили унию. Вы, мол, обряды свои себе оставьте, главное – подчинитесь Западу.
Григорий Азаренок:
А затем – гонения на веру и верующих в XX веке. Казалось бы, церкви больше не будет. Никогда. Ее время вышло. Но пришла страшная война, и Сталин идет на встречу с иерархами церкви и просит поддержки и молитв об Отечестве.
Григорий Азаренок:
Президент Лукашенко очень точно отражает архетип белорусского народа. Он миротворец. Он защитил Беларусь от распрей и гражданского конфликта, который назревал в 90-е. Он сделал все, чтобы остановить братоубийственную войну в Украине. Первые слова гимна – «Мы, белорусы – мирные люди» – это исполнение великой заповеди: блаженны миротворцы, ибо их назовут сынами Божьими.
Григорий Азаренок:
Сколько их! куда их гонят?
Но тьма рассеялась. Страна сохранилась. Бесам больше никто не верит. Не попустили развала святые Евфросиния Полоцкая, Кирилл Туровский, Гавриил Белостокский, Валентина Минская. И мы встречаем Рождение Спасителя.
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Новости Беларуси. Рождество – это еще и повод о многом в нашей жизни задуматься. Подвести итоги, наметить планы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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