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МАЗ Сергея Вязовича сломался на четвертом этапе «Дакара»

06.01.2021 23:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Четвертый этап ралли-марафона «Дакар» подарил белорусским экипажам и положительные эмоции, и крайне отрицательные, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

МАЗ Сергея Вязовича сломался на четвертом этапе «Дакара»

Порадовал Алексей Вишневский. Его грузовик пересек финишную черту третьим. Впереди оказались два КамАЗа. Лучшее время дня у Дмитрия Сотникова. Вторым стал Андрей Каргинов.

МАЗ Сергея Вязовича сломался на четвертом этапе «Дакара»

А вот Сергею Вязовичу откровенно не повезло. Его МАЗ сломался всего через 100 километров после старта. На то, чтобы попытаться починить автомобиль, гонщик и его экипаж затратили более трех часов. И в итог он потерял второе место в общем зачете.

Люди в материале: Алексей Вишневский, Дмитрий Сотников, Андрей Каргинов, Сергей Вязович

 
 
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Новости Беларуси. Четвертый этап ралли-марафона «Дакар» подарил белорусским экипажам и положительные эмоции, и крайне отрицательные, сообщили в программе...
 
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